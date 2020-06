Bleu Outremer : Mahalia Jackson, Max Hartock, Ann O’aro, Keith Jarrett and more

La paylist Jazz de Nathalie Piolé.

Des Caraïbes à l'Océan Indien, de la Mer d'Arabie à la Manche, ce soir, dans Banzzaï, l'eau est partout autour de nous...

Programmation musicale

Mahalia Jackson - Keep your Hand on the Plow (arrangements : Mahalia Jackson)

Album Gospels, Spirituals & Hymns

Mahalia Jackson (voix), Th Falls Jones Ensemble : Mildred Falls (piano), Ralph Jones (orgue), Jack Lasberg (basse), Franck Carroll (basse), Bunny Shawker (batterie)

Columbia

James Tatum - Lotta Chant

Album A Collection of Progressive and Independent Spiritual Jazz 45s, 1968-75

James Tatum (piano)

Jazzman

Tom Misch, Yussef Dayes - Festival (Tom Misch)

Album What Kinda Music

Tom Misch (guitare, voix), Kaidi Akinnibi (saxophone), Miles James (basse), Yussef Dayes (batterie), Tobie Tripp (cordes)

Blue Note

Keith Jarrett - Birth (Keith Jarrett)

Album Birth

Dewey Redman (saxophone ténor), Keith Jarrett (piano), Charlie Haden (contrebasse), Paul Motian (batterie)

Atlantic

Christian Scott - Litany Against Fear (Christian Scott)

Album Anthem

Christian Scott (cornet bouché, trompette), Matt Stevens (guitare), Aaron Parks (piano), Esperanza Spalding (basse), Marcus Gilmore (batterie)

Concord

Max Hartock Quartet - West Indies (Max Hartock)

Album West Indies

Max Hartock (batterie), Virgile Lefebvre (saxophone ténor), Richard Turegano (piano), Bertrand Beruard (contrebasse)

Promise Land

John Kenneth Nelson - Change to manière

Album Moris Zekler : Fuzzzz & Soul Sega From 70's Mauritius

Born Bad

Ann O’aro - Kamayang (Anne-Gaëlle Hoareau)

Album Ann O’aro

Ann O'aro (voix), Jean-Didier Hoereau (kayanm, roulèr, sati, choeur), Willy Paitre (kayanm, bob, roulèr, choeur)

Cobalt

John Coltrane - India (John Coltrane)

Album Live At The Village Vanguard / The Master Takes

John Coltrane (saxophone soprano), Eric Dolphy (clarinette basse), McCoy Tyner (piano), Reggie Workman (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Impulse