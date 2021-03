Banzzaï Pédron !

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, c'est Pierrick Pédron qui prend les commandes de Banzzaï ! A l'occasion de la sortie de son disque "Fifty Fifty - New York Sessions" (Gazebo), dont nous sommes partenaires, le saxophoniste français nous a offert une playlist solaire, où les génies font des éclairs, dans les années 50 comme dans les années 80. Un shaker énergique, rock, furieusement groove, qui l'inspire et nous aspire !

Programmation musicale

Wayne Shorter - Ponta de Areia (Milton Nascimento)

Album Native Dancer

Wayne SHorter (saxophone soprano), Milton Nascimento (voix, guitare), Dabid Amaro (guitare), Jay Graydon (guitare), Herbie Hancock (piano, claviers), Wagner Tiso (orgue), Dave McDaniel (basse), Robertino Silva (batterie), Airto Moreira (percussions)

Columbia

Charlie Parker - Rocker (I) - live (Gerry Mulligan)

Album Complete Live At the Rockland Palace

Charlie Parker (saxophone alto), Walter Bishop (piano), Mundell Lowe (guitare), Teddy Kotick (contrebasse), Max Roach (batterie)

RLR Records

Ramsey Lewis, Earth Wind and Fire - Sun Goddess (Maurice White, J. Lind)

Album Sun Goddess

Ramszy Lewis (Fender Rhodes, piano électrique), Don Myrick (saxophone ténor), Johnny Graham (guitare), Charles Stepney (Fender Rhodes), Verdine White (basse, voix), Maurice White (timbales, batterie, voix)

Columbia

David Bowie - Ashes to Ashes (David Bowie)

Album Scary Monsters (and Super Creeps)

David Bowie (voix, claviers, choeurs), Carlos Alomar (guitare), Chuck Hammer (guitare-synthétiseur), Roy Bittan (piano), George Murray (basse), Dennis Davis (batterie), Lynn Mautland (choeurs), Chris Porter (choeurs)

RCA

Herbie Hancock - Spiraling Prism (Herbie Hancock)

Album Mr Hands

Herbie Hancock (claviers), Byron Miller (basse), Leon "Ndugu" Chancler (batterie), Bill Summers (percussions)

Columbia

Miles Davis - Joshua (Victor Feldman)

Album Seven Steps To Heaven

Miles Davis (trompette), George Coleman (saxophone ténor), Victor Feldman (piano), Ron Carter (contrebasse), Frank Butler (batterie)

Columbia

Pink Floyd - The Great Gig in the Sky (Richard Wright)

Album The Dark Side of the Moon

David Gilmore (voix, guitares, VCS3), Nisk Mason (percussions, tape effects), Richard Wright (claviers, voix, VCS3), Roger Waters (basse, voix, VCS3, tape effects)

EMI

Yusef Lateef - Morning (Yusef Lateef)

Album Jazz Mood

Yusef Lateef (saxophone ténor), Curtis Fuller (trombone, tambourin), Hugh Lawson (piano), Ernie Farrow (basse, rabat), Louis Hayes (batterie), Doug Watkins (cymbales,

Savoy

John Coltrane - Transition (John Coltrane)

Album Transition

John Coltrane (saxophone ténor), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Impulse !