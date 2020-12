Banzzaï Noël : Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt, Ellis Marsalis and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Vous le savez certainement, les jazzmen s'en sont donné à coeur joie pour chanter Noël. Et si on chantait avec eux ? Allez, joyeux Noël !

Programmation musicale

Louis Armstrong, The Commanders - 'Zat You, Santa Claus?

Album The Decca Singles, 1949-1958

Verve

Alvin and the Chipmunks, David Seville - The Chipmunk Son (Christmas Don't Be Late)

Album Christmas With The Chipmunks

Liberty

Ramsey Lewis Trio - Chistmas Blues

Ramsey Lewis (piano), Eldee Young (contrebasse), Red Holt, batterie

Album Sound of Christmas

Argo

Jamie Cullum - So Many Santas

James Cullum (chant et piano)

Album The Pianoman at Christmas

Island Records

Ellis Marsalis, Jason Marsalis, Bill Hungington - The Little Drummer Boy

Ellis Marsalis (piano), Bill Hunington (contrebasse), Jason Marsalis (batterie)

Album A New Orleans Christmas Carol

ELM

Michelle David and the Gospel Sessions - Do The Christmas Mambo!

Album It's a Soulful Christmas

Excelsior

Nicholas Payon, Stephen Scott - Rudolph The Red-Nosed Reindeer

Album Jazz For Joy: A Verve Christmas Album

Stephen Scott (piano), Nicolas Payton (trompette)

Verve

III Considered - Petit Papa Noël

Album An III Considered Christmas

Considered Music

Charlie Brown - Merry Christmas, Baby

Album Christmas Classics

Rhino

Les Brown and His Band Of Renown - The Nutcracker Suite

Album Ultra Lounge: Christmas Cocktails

Capitol

Ella Fitzgerald - Sleigh Ride

Album Ella Wishes You a Swinging Christmas

Verve

Duke Pearson - Sleigh Ride

ADuke Pearson (piano), Bob Cranshaw (contrebasse), Mickey Roker (batterie)

Album Merry Ole Soul

Blue Note

Dave Brubeck - O Tannenbaum

Album A Dave Brubeck Christmas

Telarc

Eartha Kitt - Santa Baby

Single de 1953

RCA