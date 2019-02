Banzzaï Haïti, encore ! : Cécile McLorin Salvant, Yogev Shetrit, Sonny Troupé and more

Il y a un mois, nous étions à Port au Prince en Haïti, pour l'édition 2019 du PAP Jazz Festival. Et si on y retournait ? Avec des extraits inédits des concerts de Yogev Shetrit, Cecile McLorin Salvant, Sonny Troupé, Julian et Roman Wasserfuhr, Laurent de Wilde et Ray Lema... autant de jolies notes projetées dans ces nuits chaudes de janvier que l'on n'oubliera jamais.

Programmation musicale

Yogev Shetrit Trio - African Desert (Yogev Shetrit)

Concert enregistré le dimanche 20 janvier 2019 à l’Hotel Karibé dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Yogev Shetrit (batterie)

Stav Goldberg (piano)

Steeve Sinéus (basse)

Yogev Shetrit Trio - Mama Dially (Yogev Shetrit)

Concert enregistré le dimanche 20 janvier 2019 à l’Hotel Karibé dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Yogev Shetrit (batterie)

Stav Goldberg (piano)

Steeve Sinéus (basse)

Cécile McLorin Salvant - Doudou (Cecile McLorin Salvant)

Concert enregistré le dimanche 20 janvier 2019 à l’Hotel Karibé dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Sullivan Fortner (piano)

Yasushi Nakamura (contrebasse)

Joe Fransworth (batterie)

Cécile McLorin Salvant - Gen Lew san Zantray (trad.)

Concert enregistré le dimanche 20 janvier 2019 à l’Hotel Karibé dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Sullivan Fortner (piano)

Yasushi Nakamura (contrebasse)

Joe Fransworth (batterie)

Julian & Roman Wasserfuhr - Schnaff (J. & R. Wasserfuhr)

Concert enregistré le mercredi 23 janvier 2019 à l’Université Quisqueya dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Julian Wasserfuhr (trompette)

Roman Wasserfuhr (piano)

Ray Lema et Laurent de Wilde - The Wizzard (R. Lema, L. de Wilde)

Concert enregistré le jeudi 24 janvier à la Salle Triomphe dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Ray Lema (piano)

Laurent de Wilde (piano)

Sonny Troupé - Immediat Boarding (Sonny Troupé)

Concert donné le samedi 19 janvier 2019 à l'Hôtel Karibé dans le cadre du PAP Jazz FESTIVAL

Raphaël Philibert (saxophone alto)

Thomas Koenig (saxophone ténor)

Jonathan Jurion (piano, sample, voix)

Mike Armoogum (basse, voix)

Olivier Juste (tambour ka, voix, chacha)

Sonny Troupé (batterie, voix, tambour ka, sampler)

