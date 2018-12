Made in 2018 : Eau fraîche

C'est la dernière semaine de l'année! Pour accueillir 2019 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2018, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2018, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, l'eau fraîche. Celle, calme et bleutée, des pochettes incarnées, celle qui transforme les notes en électricité, celle qui coule des yeux grands ouverts, celle qui lave, qui dépouille... et ne dort jamais tout à fait.

Programmation musicale

The Sha La Das - Okay My Love

Album Love in the Wind

Daptone

Ben Wendel - July

Album The Seasons

Motema

Nitai Hershkovits -Oye Asem

Album New Place Always

Enja records

Cecile Mc Lorin Salvant- Visions

Album The Window

Mack Avenue

Brad Mehldau Trio -Great Day

Album Seymour Reads the Constitution

Nonesuch

Anthony Jambon Group - Open Minded

Album Parallel Worlds

Just Looking

Dinosaur - Set Free

Album Wonder Trail

Edition Records

Omri Mor -Tears

Album It’s About Time

Naive

Edouard Ferlet, Violaine Cochard -Les cinq sauvages

Album Plucked’N

Outhere

Stefon Harris, Blackout -Go

Album Sonic Creed

Motéma

Papanosh, Roy Nathanson - K’arallanta

Album Home Songs

Yellowbird