Banzzaï Airelle !

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, nous confions les clés de la maison à Airelle Besson ! La trompettiste française vient de sortir "Try !" chez Papillon Jaune. Un disque aérien, à l'écriture ciselée, dont nous sommes les fiers partenaires. A cette occasion, la musicienne nous a offert une playlist contrepoint, en partageant ses morceaux les plus chers. Un voyage musical onirique, empreint de délicatesse, pour caresser nos oreilles, et les faire s'envoler... Airelle nous donne des ailes !

Programmation musicale

Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy (Bobby McFerrin)

Album Simple Pleasures

Bobby McFerrin (voix)

Manhattan

Stan Getz Quartet - Un Grand Amor (Antônio Carlos Jobim)

Album Live in Paris

Stan Getz (saxophone ténor), Jim McNelly (piano), Marc Johnson (contrebasse), Victor Lewis (batterie)

Dreyfus Jazz

Magic Malik - Amerigo (Magic Malik)

Album Short Cuts

Magic Malik (flûte), Jozef Dumoulin (claviers), Jean-Luc Lehr (basse électrique), Maxime Zampieri (batterie)

Bee Jazz

Louis Sclavis - Extases (Louis Sclavis)

Album Characters on a Wall

Louis Sclavis (clarinette basse), Benjamin Moussay (piano), Sarah Murcia (contrebasse), Christophe Lavergne (batterie)

ECM

Charlie Haden, Liberation Music Orchestra - Throughout (Bill Frisell)

Album Not In Our Name

Charlie Haden (contrebasse), Michael Rodriguez (trompette), Seneca Black (trompette), Curtis Fowlkes (trombone), Ahnee Sharon Freeman (cor), Joe Daley (tuba), Miguel Zenón (saxophone alto), Chris Cheek (saxophone ténor), Tony Malaby (saxophone ténor), Carla Bley (piano), Steve Cardenas (guitare), Matt Wilson (batterie)

Verve

Keith Jarrett Trio - All The Things You Are (Jerome Kern, Oscar Hammerstein II)

Album Tribute

Keith Jarrett (piano), Gary Peacock (contrebasse), Jack DeJohnette (batterie)

ECM

Tom Harrell - Sail Away (Tom Harrell)

Album Sail Away

Tom Harrell (trompette), John Williams (piano), John Abercrombie (guitare), Ray Drummond (contrebasse), Adam Nussbaum (batterie)

Contemporary

Joni Mitchell - Both Sides Now (Joni Mitchell)

Album Both Sides Now

Joni Mitchell (voix), Wayne Shorter (saxophone soprano), Vince Mendoza (direction)

Reprise

Peter Erskine - Not a Word (Peter Erskine)

Album Motion Poet

Peter Erskine (batterie), Randy Brecker (bugle solo), John Abercrombie (guitare solo), Eliane Elias (piano), Jim Beard (synthétiseur), Marc Johnson (basse), Peter Gordon (cor), Jerry Peel (cor), John Clark (cor), Lew Soloff (bugle), Joe Mosello (bugle), Matt Finders (trombone basse), Dave Bargeron (tuba)

Denon