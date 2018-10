La playlist jazz de Nathalie Piolé : Aznavour sings - hommage

Programmation musicale

Charles Aznavour - You’ve Let Yourself Go - Live

Album Live au Carnegie Hall New York

Universal

Charles Aznavour - The Boss Is Dead, live

Album Live au Carnegie Hall New York

Universal

Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers - Georgia Cabin

Rec 3 septembre 1941

Charles Aznavour - Take me Along - live

Album Charles Aznavour au Carnegie Hall

EMI

Charles Aznavour - She

Single de 1974

Barclay

Charles Aznavour - The Old Fashioned Way

Single de 1973

Barclay

Patrick Saussois, Ninine Garcia and Friends - les plaisirs démodés

Album Les Manouches de Saint Ouen, rare recordings of Gypsy music 1969, 1983

Djaz Records

Charles Aznavour, Frank Sinatra - Young At Heart

Album Duos

Universal

Frank Sinatra - Introduction by Charles Aznavour

Album Sinatra & Sextet : Live in Paris

Reprise

Frank Sinatra - Goody, Goody

Album Sinatra & Sextet : Live in Paris

Reprise

Charles Aznavour, Dean Martin - Everybody loves somebody Sometime

Album Best of Duos / Vol 2/ CD 59

Universal

Charles Aznavour, Dianne Reeves, Clayton-Hamilton Orchestra - The Times we’ve Known (les bons moments)

Album Charles Aznavour and the Clayton Hamilton Jazz Orchestra

EMI

Charles Aznavour - La mamma

Album Aznavour chante en espagnol

Universal

Ray Charles - La Mama

Album Renaissance

Crossover

Tigran Hamasyan - Aragatz

EP For Gyumri

Nonesuch

en savoir plus émission Open jazz Hommage à Charles Aznavour

à lire article Charles Aznavour : 10 chansons qui ont fait de lui un mythe