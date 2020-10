Au naturel : Erik Truffaz, Etta James, Immanuel Wilkins, Jose James and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, les notes portent les cheveux longs, se nourrissent de fruits, et dorment à la belle étoile. Chassez le naturel, il revient dans la musique !

Programmation musicale

Etta Jones - Nature Boy (Eden Ahbez)

Album Hollar !

Etta Jones (voix), Jerome Richardson (saxophone ténor), Bucky Pizzarelli (guitare), Same Bruno (piano), Ernest Hayes (basse), Bobby Donaldson (batterie)

Prestige

Eden Ahbez - Eden’s Cove (Eden Ahbez)

Album Eden’s Island, The Music Of An Enchanted Isle

Eden Ahbez (voix)

Del-Fi Records

Doug Carn - Moon Child (Doug Carn)

Album Infant Eyes

Doug Carn (piano), George Harpen (saxophone ténor), Bob Frazier (trompette), Al Hall Jr. (trombone), Henry Franklin (basse), Michael Carvin (batterie)

Black Jazz

Immanuel Wilkins - Warriors (Immanuel Wilkins)

Album Omega

Immanuel Wilkins (saxophone alto), Micah Thomas (piano), Daryl Johns (basse), Kweku Sumbry (batterie)

Blue Note

José James, Ledisi, Christian Scott aTunde Adjuah - I Need Your Love (José James)

Album No Beginning No End 2

José James (voix, guitare), Ledisi (voix), Christian Scott aTunde Adjuah (trompette), Marcus Machado (guitare), Brett Williams (piano, clavinet), Takeshi Ohbayashi (synthétiseur), Ben Williams (basse), Justin Brown (batterie)

Rainbow Blonde

Erik Truffaz - Cycle By Cycle (Eril Truffaz, Benoît Corboz, Marcello Giuliani, Arthur Hnatek)

Album Lune Rouge

Erik Truffaz (trompette), Benoît Corboz (Rhodes, synthétiseur, piano), Marcello Giuliani (basse), Arthur Hnatek (batterie, életroniques)

Warner

Jimmy Forrest - The Moon Was Yellow (Fred E. Ahlert, Edgar Leslie)

Album Sit Down and Relax

Jimmy Forrest (saxophone ténor), Calvin Newborn (guitare), Tommy Potter (basse), Hugh Lawson (piano), Clarenton Johnston (batterie)

Prestige

Fats Waller - I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (Fred E. Ahlert, Joe Young)

Compilation Succes 1934-1939

Fats Waller (piano)

L'Art Vocal

Jacky Terrasson - My Lys (Jacky Terrasson)

Album 53

Jacky Terrasson (piano), Thomas Bramerie (contrebasse), Lukmil Perez (batterie)

Decca

Alain Jean-Marie - Pa Oublié Ti Commission La (Al Lirvat)

Album Biguine Reflections : Délirio

Alain Jean-Marie (piano), Eric Vinceno (basse), Jean-Claude Montredon (batterie)

Universal

Ray Lema - Luvumbu Ndoki (Franco Lumabo Makiadi)

Album On entre KO, on sort OK

Ray Lema (claviers, voix), Ballou Canta (voix), Freddy Massamba (voix), Rodriguez Vangama (guitare), Michel Alibo (basse), Irving Acao (saxophone ténor), Gérald Bantsimba (trompette), Bives Mbeki (trombone)

One Drop