Au gré des marées : Judy Garland, Joce Mienniel, Roberto Fonseca, Chris Potter, Charlie Parker and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Mers turquoises des Caraïbes, mers bleu nuit des rêves, mers houleuses des temps incertains, ce soir dans Banzzaï, nous plongeons dans toutes les eaux que nous trouvons.

Programmation musicale

Judy Garland - You Go To My Head (J. Fred Coots, Haven Gillespie)

Album Judy at Carnegy Hall

Judy Garland (voix)

Capitol

Lou Donaldson - Over the Rainbow (Harold Arlen, E. Y. "Yip" Harburg)

Album Everything I Play is Funky

Lou Donaldson (saxophone varitone alto), Lonni Smith (orgue Hammond), Melvin Sparks (guitare), Jimmy Lewis (Fender basse), Idris Muhammad (batterie)

Blue Note

Weather Report - Birdland (Joe Zawinul)

Album Heavy Weather

Joe Zawinul (piano, voix, melodica), Wayne Shorter (saxophone soprano, saxophone ténor), Jaco Pastorius (basse, mandocello, voix), Alex Acuña (batterie), Manolo Badrena (tambourin)

Columbia

Charlie Parker Quintet - Wahoo (Jay McConologue)

Album Bird & Fats - Live at Birdland 1950

Fats Navarro (trompette), Charlie Parker (saxophone alto), Bud Powell (piano), Curley Russell (contrebasse), Art Blakey (batterie)

Cool & Blues Records

Roberto Fonseca - Bibisa (Baba Sissoko)

Album Yo

Roberto Fonseca (piano), Fatoumata Diawara (voix), Baba Sissoko (n'goni), Sedou Kouyate (kora)

Jazz Village

Angá Diaz- A Love Supreme (John Coltrane)

Album Echu Mingua

Angá Diaz (congas), Gregorio Hernandez Rios (bata, voix), Baba Sissoko (voix), Ariel Sarduy (violon), Humberto Legat (violon), Angel Azlvidar (alto), Gerardo Garcia (alto), Hugo Cruz José Maron (alto), Javier Filiu (alto), Rogelio Martinez (alto), Silvio Duquesne (alto), Alfred Thompson (saxophone ténor), Arelis Zaldivat (violoncelle), Enrique Navarro Galces (violoncelle), Roberto Herrera (violoncelle), Roy Avita (violoncelle), Joel Hierrezuelo Balart (timbales), Maximino Duquesnes Martinez (bata), Yosvano Diaz 'bata)

World Circuitng

Guts - Friends - Bonus Track (Mr Gib, Guts)

Album Eternal

Guts (beatmaking), Greg F (guitare), Sylvain "Kenny" Ruby (basse, talkbox), Florian Pellissier (claviers), Tibo Brandalise (batterie), Connie Bidouzo (choeurs), Judith Flessel-Toto (choeurs), Valérie Belinga (choeurs), Jean-Marc Reyno (choeurs), Christophe Panzani (flûte, saxophone), Leon Thomas (trompette), Olivier Caron (trombone)

Heavenly Sweetness

Joce Mienniel - Hopeless, Part B (Joce Mienniel)

Album The Dreamer

Joce Mienniel (flûte, Korg MS20), Maxime Delpierre (guitare), Vincent Lafont (pianos, synthétiseurs), Sébastien Brun (batterie, électronique)

Drugstore Malone

Chris Potter - Mother of Waters (Chris Potter)

Album There is a Tide

Chris Potter (saxophones, flûtes, clainettes, piano, claviers, guitare, guitare basse, batterie, percussions, samples)

Edition Records

Gerry Mulligan, Chet Baker - Lullaby of the Leaves (Bernice Pelkere, Joe Young)

Album Gerry Mulligan Quartet

Gerry Mulligan (saxophone baryton), Chet Baker (trompette), Bob Whitlock (contrebasse), Chico Hamilton (batterie)

Pacific Jazz