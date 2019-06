Applaudissements : Dianne Reeves, Emile Parisien, Oscar Peterson, Joe Henderson and more

On est bon public, ce soir. On a envie d'applaudir la géniale impertinence de Slim and Slam, on a envie d'applaudir le quintet de Joe Henderson en Californie, on a envie des nuits chaudes de Marciac et des concerts de Brad Melhdau, Diane Reeves, et Emile Parisien. Bravo! C'est Banzzaï.