Bateau sur l’eau : Alice Coltrane, Michel Petrucciani, Vincent Courtois, Miles Davis and more

Ce soir, Richard Berry nous raconte l'histoire d'un marin jamaïcain qui file retrouver son amoureuse. On le suit, notre marin. Sur notre bateau, on aura des mirages. On croira voir des sirènes, des harpes, des îles, et on écoutera sans se lasser la musique de l'eau...

Programmation musicale

Richard Berry and the Pharaohs - Louie Louie

Single de 1957

Flip

Matthew Halsall, The Gondwana Orchestra - Falling Waters

Album When the World Was One

Gondwana

Alice Coltrane - Lovely Sky Boat

Album A Monastic Trio

Impulse

George Symonette - Boat Pull Out

Compilation Bahamas : Gombay 1951 - 1959

Frémeaux et Associés

Aron Ottignon - Waves

Single de 2015

Aton Orrignon

Michel Petrucciani - Guadeloupe

Album Colors

Dreyfus/BMG

Miles Davis - Water on the Pond

Album Directions

CBS

Anis Benhallak - Majnoun Leila

Album Apes Theater

Miz’Art Production

Albert Ayler - Water Music

Album The Last Album

Impulse !

Vincent Courtois - So Much Water So Close to Home

Album West

La Buissonne