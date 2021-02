A la vapeur : Cannonball Adderley, Ilhan Ersahin, Toshio Matsuura, Don Ellis and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Comment se réchauffer ? Plonger dans un bain turc, exhumer des pépites des laves oubliées, inventer des prières pour sentir nos cœurs brûler.

Programmation musicale

Jeannie Barnes - Can’t Get you Off My Mind (Johnny Otis, Don Johnson)

Compilation Jukebox Jam !

Jeannie Barnes (voix)

Jazzman

Walt Dickerson - Death and Taxes (Walt Dickerson)

Album Spiritual Jazz 10 : Prestige

Walt Dickerson (vibraphone), Austin Crowe (piano), Bob Lewis 'contrebasse), Andrew Cyrille (batterie)

Jazzman

Azanyah - The One (Mamaniji Azanyah, Immanuel Zechariah)

Album The One

Marva Shelton (voix), Immanuel Zechariah (saxophone soprano), Vence Taylor (piano), Chaka (guitare), Mamaniji Azanyah (contrebasse), Eric Johnson (batterie), Kofi McDonald (percussions)

Path of Light Records

Cannonball Adderley - Fun In The Church (Julian Adderley, Fleming Williams)

Album Soul of the Bible

Fleming Williams (voix), Richard Arthur Holmes (narrateur), Nathaniel Carlyle Adderley (cornet), George Duke (piano), Walter Booker (basse), Roy McCurdy (batterie), Fleming Williams (voix), Airto Moreira (percussions), "King" Errisson Pallman Johnson (percussions), Mayuto Correa (percussions), Octavio Bailly J. (percussions), Francisco Centeno (basse électrique)

Blue Note

The Comet is Coming - The Seven Planetary Heaven (Betamax, Danalogue, King Shabaka)

Album The Afterlife

Shabaka Hutchings (saxophone ténor), Danalogue (synthétiseur), Betamax (batterie programmée)

Impulse !

Toshio Matsuura Group - At Les (Carl Craig)

Album LovePlayDance

Danalogue (synthétiseur, piano), Yazz Ahmed (Eclipse trompette), Nubya Garcia (saxophone ténor), Tom Herbert (basse), Tom Skinner (batterie), Crispin 'Spry' Robinson (percussion)

Brownswood

Ilhan Ersahin’s Istanbul Session - Hittities (Istanbul Sessions)

Album Bir Zamanlar Simdi

Ilhan Ersahin (saxophone ténor), Alp Ersonmez (basse, samples), Turgup Alp Bekoglu (batterie), Izzet Kizil (percussions)

Nublu

Don Ellis Orchestra - Turkish Bath (Ron Myers)

Album Electric Bath

Don Ellis (trompette), Glenn Stuart (trompette), Alan Weight (trompette), Ed Warren (trompette), Bob Hamon (trompette), Ron Myers (trombone), Dave Sanchez (trombone), Terry Woodson (trombone), Ruben Leon (saxophone, flûte), Joe Roccisano (saxophone, flûte), Ira Schulman (saxophone, flûte), Ron Starr (saxophone, flûte), John Magruder (saxophone baryton), Mike Lanf (piano), Ray Neapolitan (sitar), Frank De La Rosa (basse), Dave Parlato (basse), Steve Bohannon (batterie), Chino Valdes (congas, bongos), Mark Stevens (timbales, percussions), Alan Estes (percussions)

Columbia