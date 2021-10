8. Viktoria Mullova et son fils Misha en sonate (2020)

.

Viktoria Mullova est une enfant prodige : à Moscou, dans les années 1970, elle a eu pour maîtres David Oïstrakh, Volodar Bronine et Leonid Kogan. Le premier prix du Concours Wieniawski, elle le remporte à l’âge de 16 ans, puis ce sera celui du Concours Tchaïkovski en 1982. L’année suivante, à l’occasion d’une tournée de concerts en Finlande, elle fuit l’Union Soviétique et émigre aux Etats-Unis. Débute alors pour Viktoria Mullova une carrière internationale et de magnifiques réalisations comme la fondation en 1994 de l’Ensemble de chambre Mullova pour jouer la musique de Jean-Sébastien Bach. Ces années sont également marquées par une relation avec Claudio Abbado : en 1991, naît leur fils Misha qui est aujourd’hui un contrebassiste de jazz déjà bien connu. Nous les écoutons dans un magnifique duo mère-fils : ils interprètent l’Adagio de la Première Sonate pour violon et clavecin en si mineur de Bach arrangé par Misha Mullov-Abbado pour violon et contrebasse. C’est un extrait de leur très beau disque en duo paru l’année dernière, en 2020 « Music we Love » / « La musique que nous aimons », avec au centre : la musique de Jean-Sébastien Bach.

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 1 en si mineur BWV 1014

(Arrangement pour violon et contrebasse)

N° 1 Adagio

Viktoria Mullova, violon

Misha Mullov-Abbado, contrebasse

Disque : ONYX Classics DONY4220 (2020)