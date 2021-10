5. Le Prélude pour violon BWV 1006 au piano par Rachmaninov (1942)

La Révolution Bolchevique fait fuir Sergueï Rachmaninov en 1917. Il a 44 ans lorsqu’il quitte la Russie et s’installe aux Etats-Unis. Le pianiste virtuose vit alors essentiellement de ses concerts, plaçant pour un temps la composition au second plan. Dès 1919, il entre en contact avec Thomas Edison et prête un vif intérêt à ses ingénieuses inventions en réalisant ses tous premiers enregistrements. Il signe un peu plus tard un contrat d’exclusivité avec la compagnie RCA Victor et devient un véritable passionné du phonographe. Il nous reste aujourd’hui un héritage considérable d’enregistrements réalisés par Sergueï Rachmaninov, en tout et pour tout presque une quinzaine d’heures, comprenant ses interprétations de la musique de Chopin, de Schumann et aussi de ses propres œuvres, dont ses quatre Concertos. Ses tous derniers enregistrements datent de février 1942, il a 68 ans et livre quelques transcriptions, parmi lesquelles on trouve une adaptation extrêmement virtuose du Prélude de la Troisième Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach au piano. C’est le tout dernier enregistrement réalisé par Rachmaninov (New York, les 26 et 27 février 1942) : une véritable réécriture plaçant la virtuosité pianistique au premier plan, dans la lignée des réalisations de Liszt, Busoni ou Horowitz. Et il s’agit d’un triptyque, puisque outre le Prélude, Rachmaninov a également adapté et enregistré la Gavotte et la Gigue de la même Partita.

Jean-Sébastien BACH / Sergueï RACHMANINOV

Prélude de la Partita n° 3 en mi majeur pour violon BWV 1006

Arrangement pour piano

Sergueï Rachmaninov, piano

Enregistré à New York les 26 et 27 février 1942

Disque : RCA GD 87766 (1989)

Indicatif du " Bach avec mention " :

Klazz Brother and Cuba Percussion

« Preludio Rapid » (à partir du Prélude en ut mineur BWV 847)

Album : « Classic meets Cuba 2 »

REF SONY (2013)