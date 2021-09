3. L’orgue numérique de Cameron Carpenter (2014)

Enfant prodige, diplômé de la Juilliard School, l’organiste américain Cameron Carpenter a grandi à la campagne, dans un petit village de Pennsylvanie. Sa famille ne fréquente pas l’église mais possède un orgue à la maison qui devient son instrument dès l’âge de 4 ans. Pour Cameron, l’orgue n’est donc pas lié aux lieux de culte et la religion : son imaginaire d’enfant et d’adolescent est plutôt stimulé par les anciennes salles de cinéma où les orgues Wurlitzer accompagnaient les films muets des années 1920. Passé la trentaine, alors que sa carrière est internationale, il commande à la maison Marshall & Ogletree implantée au Massachussetts la construction d’un tout nouvel instrument : un orgue avec une console de cinq claviers exclusivement numérique, donc sans tuyaux mais avec des enceintes. Une prouesse technologique qui synthétise les sonorités des jeux d’orgues historiques sélectionnés par Cameron Carpenter dans le monde entier. Depuis 2014, l’organiste zélé et iconoclaste se déplace aux quatre coins de la planète accompagné de ITO, son « International Touring Organ / Orgue de Tournée Internationale », transporté dans un camion de trente-trois tonnes de matériel.

Nous écoutons le neuvième contrepoint de L’Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de Cameron Carpenter, un extrait de son album « All you need is Bach » enregistré en 2016 avec son orgue numérique, un instrument qui fait polémique dans les milieux de l’orgue, même s’il n’est aucunement destiné à remplacer les orgues patrimoniaux des églises. En revanche, cet instrument, que l’on a déjà pu entendre à Paris à l’Olympia en 2018 et dans la salle de Cité de la musique en 2019, s’adapte à tout type de salles de concerts.

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

(arrangement pour orgue de Cameron Carpenter)

Contrepoint 9

Cameron Carpenter, orgue

Album : « All you need is Bach »

Disque : Sony Classical 88875178262 (2016)

+ Pour en savoir plus sur Cameron Carpenter

Indicatif du Bach avec mention :

Klazz Brother and Cuba Percussion

« Preludio Rapid » (à partir du Prélude en ut mineur BWV 847)

Album : « Classic meets Cuba 2 »

REF SONY (2013)