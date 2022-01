21. Une « Fugue à la Gigue » orchestrée par Gustav Holst (1929)

.

En 1927, la BBC sollicite Gustav Holst pour composer une œuvre destinée à l’une de ses phalange musicale, l’Orchestre d’harmonie de la BBC ; pressé par la composition d’un Prélude et Scherzo Hammersmith, Gustav Holst ne peut honorer cette commande. Il faut rappeler que le compositeur anglais jouissait à cette époque-là d’une bonne réputation grâce au succès remporté par sa suite orchestrale Les Planètes composée pendant le Premier conflit mondial et créées quelques semaine avant l’Armistice de novembre 1918. Néanmoins, faute d’honorer nouvelle création, Holst propose à la BBC l’arrangement d’une Fugue pour orgue de Bach. L’accord est passé, il choisit la Fugue en sol mineur BWV 577 qu’il transpose en si bémol majeur et son arrangement est diffusé sur les ondes anglaises. En 1929, il revient sur cet arrangement pour orchestre à vent, et en réalise une deuxième version pour orchestre symphonique en rétablissant la tonalité originale de sol majeur. C’est cette deuxième version que je vous propose de découvrir. Une Fugue qui se déroule sur un rythme de Gigue et c’est le compositeur lui-même qui avait dirigé la création de cet arrangement le 24 février 1930 à la tête de l’Orchestre de la ville de Birmingham, à Cheltenham, qui est sa ville de naissance.

Gustav HOLST

« Fugue à la Gigue » (d’après la Fugue en sol majeur BWV 577)

Orchestre symphonique de Québec

Direction Yoav Talmi

Disque : ATMA Classique ACD2 2570 (2008)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.