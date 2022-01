20. La Badinerie jazzy du flûtiste Jim Walker (1982)

.

Et dire que les débuts du flûtiste américain James Walker, dit “Jim” Walker, furent classiques. Non seulement toute sa formation, mais également ses premiers engagements professionnels : Jim Walker débute comme flûte solo à l’Orchestre symphonique de Pittsburgh en 1969, avant d’être nommé sur le même poste à l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. Il passe sur la Côte Ouest, sept merveilleuses années (de 1977 à 1984) sous la direction de Zubin Metha. Et le voilà qui se met au jazz dès 1980 ; il forme un groupe qui prend la forme d’un Quartet baptisé « Free Flight » en 1984. A cette même date, il quitte l’Orchestre classique pour se consacrer exclusivement au jazz. Sur leur premier album paru en 1982, on trouve une Badinerie à couper le souffle, avec Mike Garson au piano, Peter Erskine à la batterie et Jimmy Lacefield à la basse.

Le flûtiste américain Jim Walker a également enregistré les parties de flûte solo de nombreuses musiques de film, comme Titanic par exemple, mais aussi ceux de Monstres et Cie (Pixar).

FREE FLIGHT

« Bach’s Groove » à partir de la Badinerie de la Suite pour orchestre n° 2 en si mineur de Bach

interprété par le groupe Free Flight

Jim Walker, flûtiste

Album : “The jazz / Classical union”

Disque : Hindsingt Records (1982)

