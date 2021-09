2. Le Concerto pour deux violons BWV 1043 en swing (1937)

Le deuxième « Bach avec mention » de ce début de saison est une rencontre au sommet : celle du violoniste américain Eddie South avec Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Nous sommes en 1937, et à l’occasion de l’Exposition universelle, Eddie South, grand interprète du swing d’avant-guerre, s’installe avec son petit orchestre à cordes sur les bords de la Seine où il est invité à jouer au « Pavillon des Oiseaux ». De fil en aiguille, et grâce à l’intermédiaire de Charles Delaunay, fondateur de la maison de disques parisienne Swing, il joue avec les deux stars françaises du jazz manouche du moment : Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Les voilà qui s’accordent sur un titre classique, le Concerto pour deux violons de Jean-Sébastien Bach. Eddie South et Stéphane Grappelli avaient l’un et l’autre accompli de très sérieuses études classiques et si à la longue l’aventure du jazz avait fini par l’emporter, ils n’en connaissaient pas moins parfaitement sur le bout des doigts le Concerto pour deux violons en ré mineur de Bach. Nous écoutons leur version swing avec la guitare manouche de Django Reinhardt enregistrée les 23 et 25 novembre 1937 à Paris.

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

(arrangement swing pour deux violons et guitare)

Mouvement 1

Eddie South, violon

Stéphane Grappelli, violon

Django Reinhardt, guitare

Enregistré à Paris le 25 novembre 1937

Disque : EMI 7941262 (1990)

Indicatif du Bach avec mention :

Klazz Brother and Cuba Percussion

« Preludio Rapid » (à partir du Prélude en ut mineur BWV 847)

Album : « Classic meets Cuba 2 »

REF SONY (2013)