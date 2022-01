18. Nadia Boulanger dirige la Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » (1937)

.

En plus d’être organiste, compositrice et cheffe d’orchestre, Nadia Boulanger fut une éminente professeure : elle enseigna pendant plus de 70 ans, jusqu’à sa mort survenue en 1979, à l’âge de 92 ans. L’œuvre de Jean-Sébastien Bach occupe une place importante dans son enseignement et aussi dans sa vie de musicienne. Nadia Boulanger est l’une des premières personnalités musicales françaises à s’intéresser aux Cantates de Bach et à les interpréter au concert en France au début du XXe siècle. Nous l’écoutons diriger la Sinfonia et le Chœur introductif de la Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden » composée par Bach pour fêter Pâques. Nous sommes à Boulogne-sur-Seine (comme on disait à l’époque), dans les salons de Mme Marcelle du Jarric de la Rivière, le 2 juin 1937 : Nadia Boulanger (qui a tout juste 50 ans) avait réuni son Ensemble instrumental et vocal dans lequel chantait notamment Marie-Blanche de Polignac. Cette belle source sonore provient des Fonds Nadia et Lili Boulanger du Département Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, reportée au disque par le label EMI en 2006 dans la collection des introuvables au sein d’un coffret intitulé « Le baroque avant le baroque ».

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 4 « Christ lag in Todesbanden »

Sinfonia et choeur introductif

Ensemble vocal et instrumental Nadia Boulanger

Direction Nadia Boulanger

Enregistrement réalisé à Boulogne-sur-Seine, Salon de Mme Marcelle du Jarric de la Rivière, le 2 juin 1937.

Disque : EMI 3519042 (2006)

