17. Bach Pop&Funk par Bobby Gutesha (1972)

Ce premier « Bach avec mention » de l’année 2022 est décerné à Bobby Gutesha, que nous saluons où qu’il se trouve et s’il nous entend du haut de ses 98 ans ! Né à Sarajevo en 1923, Bobby Gutesha est aujourd’hui surtout connu pour ses musiques de film. Son instrument à lui c’est le trombone, mais il est surtout compositeur et arrangeur. Il a beaucoup travaillé pour Benny Goodman, mais aussi pour Miles Davis avec lequel il signe les arrangements d’Round Midnight. Bobby Gutesha a surtout travaillé en Allemagne et aussi en Suisse où il a enseigné de nombreuses années. Au sein de sa riche discographie on trouve un album consacré à Jean-Sébastien Bach complètement imprégné du style et des rythmes de la musique pop des années 1970. L’orchestration est foisonnante, avec une section de cuivres, augmentée d’une guitare et d’une basse électriques, d’un glockenspiel, d’une batterie bien sûr, le tout pour accompagner la flûte traversière de Herb Geller. La pop des années seventies, un titre enregistré en 1972, il y a 50 ans : il s’agit d’une des Inventions de Jean-Sébastien Bach, arrangée par Bobby Gutesha ; et on en trouve tout plein d’autres avec de beaux solos de trompette et de trombone, dans cet album qui réunissait notamment Branislav Kovacev à la batterie et Herb Geller à la flûte traversière. Un disque à la pochette psychédélique à ressortir pour s’imprégner de ces belles années !

Jean-Sébastien BACH / Bobby GUTESHA

Invention 13

Herb Geller, flûte traversière

Ack van Rooyen et Rolf Ericson, trompettes

Rudi Risavy, glockenspiel

Sigi Schwab, guitare électrique

Branislav Kovacev, batterie

Album : « Rockin’ Bach Dimensions »

Disque : MPS 21216586 (1972)