16. La trompette magique de Wynton Marsalis dans le Concerto brandebourgeois n°2 (1996)

.

Il a fêté ses 60 ans en 2021; Wynton Marsalis, le trompettiste américain né à la Nouvelle-Orléans, qui brille sur la scène jazz autant que dans la musique classique ; il est d’ailleurs le premier artiste à recevoir en même temps les Grammy Awards classique et jazz, c’était en 1983. Formé à la Juilliard School de New York, puis auprès d’Art Blakey et de Herbie Hancock, Wynton Marsalis a continué de jouer au concert et d’enregistrer le grand répertoire classique, avec une prédilection pour la musique de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutons sa sonorité magique dans le final si virtuose du Deuxième Concerto brandebourgeois qu’il rend à merveille. Il s’agit d’un extrait d’un album paru chez Sony en 1996, un disque entièrement consacré à la musique baroque, avec des œuvres de Purcell, Torelli, Charpentier et de Jean-Sébastien Bach. Wynton Marsalis, le parrain ici en France, depuis 30 ans du festival de jazz de Marciac.

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvement 1 : Allegro assai

Wynton Marsalis, trompette

English Chamber Orchestra, Anthony Newman (dir.)

Extrait de l’album « In Garbriel’s Garden »

Disque : SONY SK 66244 (1996)