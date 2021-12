15. La Pastorale BWV 590 au Cristal Baschet

.

Au début des années 1950, les frères Bernard et François Baschet se plongent dans la recherche acoustique afin d’imaginer des sons originaux et d’inventer des instruments nouveaux, non électriques et non électroniques. Ils se tournent vers le potentiel sonore du cristal de roche, cette pierre de lumière aux sonorités magiques et envoutantes lorsqu’on la fait vibrer. Rejoints par le compositeur Jacques Lasry, ils réalisent un instrument mélodique fait de baguettes de cristal de différentes tailles, formant un clavier chromatique. Le musicien, appelé « cristaliste », humidifie ses doigts avant de frotter les tiges de cristal vibrantes amplifiées par des diffuseurs métalliques de différentes formes. Cette sculpture sonore devenue instrument de musique porte depuis 1952 le nom de Cristal Baschet. Situé au carrefour de plusieurs familles organologiques (les claviers, les cordes frottées, le Glassharmonica et la percussion), le Cristal Baschet permet d’aborder tous les répertoires, même celui de Jean-Sébastien Bach.

Ecoutons l’Adagio de la Pastorale BWV 590 de Bach au Cristal Bashet, par Michel Deneuve, un cristaliste qui a travaillé depuis le début des années 1970 aux côtés des frères Baschet comme interprète privilégié de leur instrument et qui les a aidé à le perfectionner. Il joue ici un Cristal Baschet de 5 octaves, c’était à l’occasion d’un disque anniversaire enregistré en 2012 pour les 60 ans de cet instrument dont nous fêterons donc en 2022 les 70 ans !

Jean-Sébastien BACH

Pastorale en fa majeur BWV 590

Adagio

Michel Deneuve, Cristal Baschet

Disque : Michel Deneuve 3700409811951 (2012)

