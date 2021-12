14. « Hommage à Bach » de Henri Dutilleux (1946)

.

Une tessiture resserrée dans le médium et l’aigu suivant l’ambitus du clavecin ; une guirlande de triolets de croches imperturbables à la main gauche ; une mélodie cantabile faites d’intervalles ascendants de sixtes majeures et trouée de silences ; un caractère demandé « calme et recueilli » ; le choix de la tonalité de ré mineur : ce sont les éléments de langage retenus par Henri Dutilleux pour composer pendant la Seconde Guerre mondiale un modeste mais très émouvant « Hommage à Bach ». Cette page brève est la cinquième des six pièces du recueil « Au gré des ondes », des miniatures composées pour le piano par Henri Dutilleux en 1944-45, pendant l’Occupation alors qu’il travaillait sous l’autorité de Henry Barraud au Service d’illustration musicale de la Radiodiffusion française. Des pièces radiophoniques pour intermèdes ou illustrations sonores qui ont acquis leur autonomie en 1946 grâce à leur publication.

Henri DUTILLEUX

Recueil « Au gré des ondes » pour piano (1946)

N°5 Hommage à Bach

Robert Levin, piano

Disque : ECM 4763653 (2010)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.