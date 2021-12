13. Des Menuets à la vielle à roue par Tobie Miller (2018)

.

A l’époque de Jean-Sébastien Bach, on trouve des vielles à roue un peu partout en Europe. Le son de cet instrument, dont l’origine remonte au Moyen Âge, provient de ses cordes frottées par une roue en bois qui est activée par une manivelle de la main droite de l’instrumentiste, tandis que sa main gauche joue la mélodie sur les touches d’un clavier. Les bruits des touches et de la manivelle font partie intégrante du son de la vielle à roue et contribuent à lui conférer cet aspect rustique. La vielle à roue est au XVIIIe siècle un instrument populaire notamment requis pour les musiques à danser ; même si en France, elle est très à la mode dans les milieux aristocratiques : à Versailles, on compose d’ailleurs un répertoire qui lui est dédié. Alors, pourquoi ne pas imaginer à la vielle à roue la transposition de quelques Menuets extraits des Suites de danses de Jean-Sébastien Bach. La canadienne Tobie Miller a arrangé pour cet instrument quelques pages extraites des Partitas pour violon et des Suites pour violoncelle. Venue se perfectionner en musique baroque à la Scola Cantorum de Bâle en Suisse, Tobie Miller a notamment été sollicitée pour son jeu virtuose par Jordi Savall, Christophe Coin et Wieland Kuijken.

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007

(arrangement pour vielle à roue)

Menuet I et Menuet II

Tobie Miller, vielle à roue

Vielle à roue ténor Wolfgang Weicheselbaumer (2008)

Disque : Raumklang RK 63405D (2018)

