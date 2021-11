12. Enesco et Menuhin en duo dans le Concerto en ré mineur BWV 1043 (1932)

.

Notre « Bach avec Mention » est décerné ce matin à un maître du violon et son élève le plus brillant : Georges Enesco et le jeune Yehudi Menuhin. Nous sommes à Paris, à la Salle Pleyel, le 4 juin 1932, Enesco a cinquante-et-un ans, Menuhin en a seize ; le maître invite son élève à enregistrer le Concerto pour deux violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. L’Orchestre symphonique de Paris est dirigé par Pierre Monteux, un enregistrement historique réédité à plusieurs reprises, notamment chez Naxos en 2001.

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Mouvement 1 : Vivace

Georges Enesco et Yehudi Menuhin, violons

Orchestre symphonique de Paris

Direction Pierre Monteux

Enregistré à Paris (salle Pleyel) le 4 juin 1932

Disque : Warner Classics 0825646777051/4 (2016)

