11. Bruno Walter joue le Prélude BWV 849 au piano (1952)

D’abord pianiste et aussi un peu compositeur, Bruno Walter est surtout chef d’orchestre : il occupe même une place de choix au panthéon de la direction d’orchestre des deux premiers tiers du XXe siècle. Il défend son répertoire de prédilection, la musique germanique, à la tête des plus prestigieuses phalanges européennes et américaines du temps (Vienne, Berlin, Munich, Leipzig, Londres, Amsterdam, New-York, Los Angeles…), accompagnant les plus grands solistes de l’époque (on pense par exemple à Lotte Lehmann, Kathleen Ferrier…). Ce n’est pas à l’orchestre que j’aimerais vous le donner à entendre, mais au piano, dans la plus grande intimité de sa demeure, en Californie, où il s’était réfugié à partir de 1939. Lorsque Bruno Walter se met au piano, chez lui, que joue-t-il ? Quelque Valse de Chopin, une Mélodie sans parole de Mendelssohn, les Kreisleriana de Schumann, un Moment musical de Franz Schubert, et bien sûr beaucoup de Jean-Sébastien Bach. Nous l’écoutons interpréter le Prélude en ut dièse mineur (extrait du Premier Livre du Clavier bien tempéré), chez lui, en Californie, capté le 2 juillet 1952.

Et si vous voulez faire plus ample connaissance avec le chef d’orchestre, je vous conseille la lecture de son autobiographie Thème et variations publiée en 1946 qui existe en traduction française et aussi la belle biographie d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky, paru aux Etats-Unis il y a vingt ans, traduite en français chez Notes de Nuit éditions, en novembre 2019, sous le titre : « Bruno Walter, un monde ailleurs ».

Jean-Sébastien BACH

Prélude en ut dièse mineur BWV 849

Bruno Walter, piano

Enregistré le 2 juillet 1952 (Californie)

Disque : Educational Media Associates BWS 807 (1978)