1. Le Piano d’Akiko Kawamoto (1926)

Le premier « Bach avec mention » de la saison est attribué à un instrument : un piano droit américain Baldwin de 1926. Pour connaître son histoire, et sa valeur historique, il faut raconter le destin d’Akiko Kawamoto, la jeune pianiste américaine de parents japonais qui joua ce piano fabriqué l’année même de sa naissance. Lorsque la petite famille déménage de Los Angeles à Hiroshima, en 1932, ce piano les accompagne car il est le plus fidèle compagnon d’Akiko, et ce, durant toute son enfance et son adolescence. Lorsque Akiko meurt à l’âge de 19 ans, brûlée par les effets de la bombe nucléaire qui a soufflé Hiroshima le matin du 6 août 1945, ses parents lui survivent ainsi que son instrument. Pendant 60 années, son piano est resté le témoin silencieux de ce drame historique, avant d’être restauré et rejoué pour la première fois en concert en 2005. Chaque année depuis cette date, il sonne au mois d’août à la mémoire d’Akiko Kawamoto et de toutes les victimes de la bombe atomique. C’est le son de ce piano qui véhicule avec lui toute cette mémoire que nous écoutons, sous les doigts du pianiste américain Peter Serkin qui a choisi la musique de Jean-Sébastien Bach pour enregistrer le tout premier disque réalisé avec le piano d’Akiko Kawamoto, un disque porté par la maison Kajimoto en 2017 : « Music for Peace » (« Musique pour la paix »).

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia en sol mineur BWV 797

Peter Serkin, piano

Piano Baldwin (1926) de Akiko Kawamoto (Hiroshima)

Album : « Music for Peace »

Disque : Kajimoto KJ26201 (2018)

+ En savoir plus sur l'histoire de ce piano sur le site de la NHK

Indicatif du Bach avec mention :

Klazz Brother and Cuba Percussion

« Preludio Rapid » (à partir du Prélude en ut mineur BWV 847)

Album : « Classic meets Cuba 2 »

REF SONY (2013)