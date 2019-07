En attendant Tosca de Puccini, en direct du festival d'Aix-en-Provence

Concert donné le 24 novembre 2018 à 16h en la Salle Gaveau à Paris dans le cadre du Festival La Dolce Volta

Jean Sébastien Bach

Le Clavier bien tempéré (Das wohltemperierte Klavier), extraits :

Prélude et Fugue I en Do majeur (Livre I)

Prélude et Fugue II en do mineur (Livre I)

Prélude et Fugue III en Do dièse majeur (Livre II)

Prélude et Fugue IV en do dièse mineur (Livre I)

Prélude et Fugue XI en Fa majeur (Livre II)

Prélude et Fugue XII en fa mineur (Livre II)

Cédric Pescia, piano

Gabriel Fauré

Nocturne n°11 en fa dièse mineur op. 104 n°1

Franz Schubert

Sonate n°20 en la Majeur op. posth D 959 : Andantino

Philippe Cassard, piano

Franz Schubert

Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains op. 103 D 940 :

Allegro molto moderato

Largo

Allegro vivace

Tempo primo

Philippe Cassard et Cédric Pescia, piano à quatre mains

Comblement du concert :

Franz Schubert

Sonate no 20 en La Maj op posth D 959 III/ Scherzo

Philippe Cassard, piano

Label LA DOLCE VOLTA

Robert Schumann

Märchenbilder opus 113 :

1. Nicht schnell

2. Lebhaft

3. Rasch

4. Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Nurit Stark, violon

Cédric Pescia, piano

Label CLAVES

Paul Dukas

Symphonie en Ut Maj

I/ Allegro non troppo vivace ma con fuoco

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Armin Jordan

Label ERATO

à partir de 21h30 : émission Le concert du soir Tosca de Puccini, en direct du festival d'Aix en Provence