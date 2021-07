La contralto Marie-Nicole Lemieux interprète les Wesendonck-Lieder de Wagner aux côtés de l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano. "La Damnation de Faust" de Berlioz et les ballets "Jeux" de Debussy et "Petrouchka" de Stravinsky complètent ce programme donné au Klarafestival en 2019.

Marie-Nicole Lemieux et l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano, © DR