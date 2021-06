En attendant la 10e Édition de Musiques en fête... par Charlotte Landru-Chandès

"Je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée spéciale, consacrée au 10e anniversaire de Musiques en fête, retransmise en direct sur France Musique et France 3, un événement qui marque chaque année l’Ouverture du festival des Chorégies d’Orange..." Charlotte Landru-Chandès

"En attendant, je vous propose d’explorer la discographie de quelques-uns des artistes qui seront présents ce soir…" Charlotte Landru-Chandès

A l’affiche, les plus grandes stars actuelles de l’art lyrique : les sopranos Sonya Yoncheva et Ermonela Joha (Yaho), la basse Ildar Abdrazakov, la mezzo Ambroisine Bré et bien d’autres…

Parmi les invités, il y aura aussi des instrumentistes, le violoniste Nemanja Radulovic et la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary.

♫ Le programme

♪ Claude Debussy (1862-1918) :Petite suite. Cortège.Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, direction Philippe Bender – Label l'Empreinte digitale 554760 1/2

♪ Jacques de La Presle (1888-1969) :Chanson de la rose.Cyrille Dubois, ténor. Tristan Raës, piano – Label Éditions Hortus 667919

♪ Felix Mendelssohn (1809-1847) :Concerto pour violon n°1 en ré mineur, Allegro.Nemanja Radulović, violon et direction. Orchestre de Chambre de Prague – Label Transart 605308

♪ José Marín (ca. 1619–1699) :Ojos, pues me desdeñais - pour soprano et ensemble instrumental. Sonya Yoncheva, soprano. La Cappella Mediterranea, direction Leonardo Garcia Alarcón – Label Sony Classical 715704 1/7

♪ Carlos Gardel (1890-1935) :Volver - arrgt Didier Benetti pour trompette et orchestre. Lucienne Renaudin-Vary, trompette. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Sascha Goetzel – Label Warner Classics 713873

♪ Giuseppe Verdi (1813-1901) :Oberto Conte di San Bonifacio (Acte II) "Ma tu superbo giovane"Ildar Abdrazakov, basse. Orchestre Métropolitain de Montréal, direction Yannick Nézet-Séguin – Label Deutsche Grammophon 703956

♪ Giuseppe Verdi (1813-1901) : Quatuor à cordes en mi mineur, Allegro - pour quatuor a cordes. Quatuor de Leipzig (Andreas Seidel & Tilman Büning, violons - Ivo Bauer, alto - Matthias Moosdorf, violoncelle) – Label MDG 606261

♪ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Les noces de Figaro (Acte III) "Riconosci in questo amplesso"Sextuor Marcelina, Figaro - Bartolo Curzio, Comte Susanna - Marie McLaughlin, Marcellina - Patrizia Ciofi, Susanna - Lorenzo Regazzo, Figaro - Antonio Abete, Bartolo - Kobie van Rensburg, Don Curzio - Simon Keenlyside, Le Comte - Concerto Köln, direction René Jacobs – Label Harmonia Mundi 573324 3/2

♪ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Concerto pour piano n°9 en mi bémol majeur K 271 "Jeunehomme" III. Rondo Presto (1777)Paul Badura-Skoda, piano. Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, direction Wolfgang Doerner – Label 703197

♪ Jacques Ibert (1890-1962) :Divertimento, Valse.Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur, direction Philippe Bender – Label 554760

Extrait du concert Générations France Musique, le Live, enregistré le 16 février 2019...

♪ Luigi Denza (1846-1922) :Si vous l’aviez compris.Ambroisine Bré, mezzo-soprano. Deniz Ünel, flûte. Qiaochu Li, piano

♪ Johannes Brahms (1833-1897) :Sonate pour violon et piano n°3 en ré mineur op. 108 Presto agitato.Maxim Vengerov, violon. Daniel Barenboim, piano – Label Teldec 535908

♪ Johannes Brahms (1833-1897) :3 Duette Op.20 (Weg der Liebe I & II, III. Die Meere) pour soprano, mezzo-soprano & piano. Rachel Harnisch, soprano. Marina Viotti, mezzo-soprano & Jan Schultsz, piano – Label 712690