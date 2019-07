Après les Mille endormis d'Adam Maor en direct d'Aix, l'après-concert par Aurélie Moreau

21h15 : Concert donné le 11 décembre 2018 à 12h30 à l'Auditorium du Musée d'Orsay à Paris

Claude Debussy

Ariettes oubliées L 63 (extr.) :

C'est l'extase langoureuse n°1

L'ombre des arbres n°3

Chevaux de bois n°4

Aquarelles II Spleen n°6

Maurice Ravel

Cinq mélodies populaires grecques (extr.) :

Là-bas vers l'église

Tout gai

Antonin Dvorak

Sept Mélodies tziganes op.55 B104 (extr.) :

Mon chant rempli d'amour n°1

Lorsque ma vieille mère n°4

Franz Liszt

Die drei Zigeuner S 320

Isaac Albeniz

Suite espanola n°1 op.47 T61 (extr.) :

Granada

Claude Debussy

Mandoline L 43

Johannes Brahms

11 Zigeunerlieder op.103 (extr.) :

He Zigeuner greife in der Saiten ein n°1

Hochgetürmte Rimaflut n°2

Kommt dir manchmal in den Sinn n°7

David Chaillou

Tableaux, Création d'une mélodie à partir de poésies de Picasso (CM)

Erik Satie

Daphénéo

Claude Debussy

6 épigraphes antiques L 131 (extr.) :

Pour invoquer Pan dieu du vent d'été n°1

Pour la danseuse aux crotales n°4

Pour l'Egyptienne n°5

Francis Poulenc

Pablo Picasso

Le travail du peintre FP 161 (extr.)

Bis :

Maurice Ravel

Shéhérazade (extr.) :

La flûte enchantée

Chloé Briot, soprano

Vincent Balse, piano

Comblement du concert :

Maurice Ravel

Shéhérazade : Ouverture de féérie, pour orchestre

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Direction Stéphane Denève

Maurice Ravel

Trio avec piano en la min M 67

2. Pantoum

Ian Barber, piano, Boris Borgolotto, violon & Marc-Girard-Garcia, violoncelle

Maurice Ravel

Tzigane, Rhapsodie de concert pour violon et orchestre

Transcription pour violon et orchestre à cordes par David Walter

Augustin Dumay, violon

Orchestre royal de chambre de Wallonie

Johannes Brahms

Danses hongroises

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Claudio Abbado