Vincent Peirani : "On s'adapte en permanence"

Après avoir rendu hommage à la "Belle Epoque", ces deux monuments du jazz français reviennent avec "Abrazo", un nouveau chapitre discographique inspiré du tango, de son élégance et de sa mélancolie. Vincent Peirani et Emile Parisien sont en concert aux Bouffes du Nord les 27 et 28 octobre 2020.

Rencontre formidable entre un accordéoniste et un saxophoniste, le duo n'a de cesse de se réinventer au fil de ses projets, faisant ainsi dialoguer leurs instruments dans une harmonie des plus prodigieuse. L’inimitable duo du jazz vous réserve deux dates au théâtre des Bouffes du Nord les 27 et 28 octobre 2020. L’occasion de découvrir ou redécouvrir en live leur dernier album Abrazo tout droit venu de l’art et la culture du tango.

Véritable incontournables du jazz, le duo nous emmène dans un voyage au sein même de cet art, vacillant entre mélancolie, élégance et puissance rythmique et mélodique. « C’est comme un mariage », d’après Vincent Peirani sur leur relation. Après plus de six cent concerts en duo et un grand nombre de récompenses nationales et internationales, il est certain que lui et son acolyte Emile Parisien vont encore nous en mettre plein les oreilles lors de ces deux concerts.

Duo Accordéon & Saxophone

Les deux artistes ont fait connaissance en 2010 dans le Quartet du batteur Daniel Humair. C’est lors d’un concert en Corée avec ce dernier qu’ils ont eu également la possibilité de jouer en duo pour la première fois. Peu de temps après, dans un festival français, ils renouvellent l’expérience, et forment alors ce qui est probablement l'une des formations les plus extraordinaires du jazz européen.

En quelques mois à peine, ils jouent dans les plus grandes salles et festivals de France et d'Allemagne puis du monde entier.

Les prix internationaux tels que l'Echo Jazz, les Victoires du Jazz, le Prix allemand de la critique du disque et les nombreux prix de la critique des grands magazines de jazz ne se sont pas fait attendre.

C’est en 2014, que sort leur premier album "Belle Époque" sur le label ACT.

Le concert proposera des extraits de "Abrazo". Comme pour leur premier duo, Peirani et Parisien ne jouent pas le matériel des originaux, mais ils en jouent. Des pièces de la plume de maîtres de l'influence sud-américaine comme Astor Piazzolla, Tomás Gubitsch ou Xavier Cugat ne font qu'une partie du répertoire.

