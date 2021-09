"Respect" : un biopic retrace la carrière d'Aretha Franklin

Le film biographique et musical "Respect" réalisé par Liesl Tommy sort en salles ce mercredi 8 septembre. On revient sur le parcours, la personnalité hors du commun et la postérité de la reine de la Soul avec Sebastian Danchin, auteur du livre "Aretha Franklin: Portrait d'une natural woman".

Aretha Franklin on Muhammad Ali Variety Special, May 16, 1975, © Getty / Disney General Entertainment Content