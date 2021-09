Rentrée scolaire : les professeurs de musique s'organisent

Anne-Claire Scebalt est professeure de musique au lycée, et présidente de l’Association des professeurs d’Education Musicale. Elle revient sur la rentrée en musique, sur le programme du baccalauréat musique 2022, mais aussi sur les difficultés rencontrées l'an dernier par les élèves et les profs.

Aujourd’hui, plus de 12 millions d’élèves vont faire leur rentrée, tout comme leur professeurs. Après une année scolaire marquée par la pandémie, comment les enseignants abordent-ils cette nouvelle année scolaire, et plus précisément les professeurs d’éducation musicale, dont on recense en France environ 7000 professeurs ?

En effet, pour eux les cours à distance ont été particulièrement compliqué à mettre en place : "C’était une année de souffrance pour eux" constate Anne-Claire Scebal. Ces cours ont davantage besoin de suivre une certaine continuité en présentiel : "L'enseignement s’articule autour de l’oral, dû à la place prépondérante des pratiques collectives" souligne la professeure.