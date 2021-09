Piano à Lyon reprend de plus belle Salle Molière

Anticipée d'un mois suite à la crise sanitaire, la nouvelle saison de Piano à Lyon débute dès le 14 septembre avec un récital de Michel Dalberto. La programmation imaginée par Jérôme Chabannes est exceptionnelle avec une myriade de pianistes invités de haut rang.

Jérôme Chabannes, fondateur et programmateur de Piano à Lyon, revient sur la saison 21/22 qui débute cette année un mois plus tôt que prévu avec une série de trois concerts reportés pour certains depuis plus de 18 mois : Michel Dalberto ce mardi 14 septembre, Nikolaï Lugansky mercredi 15 septembre, et Sélim Mazari avec le Quatuor Modigliani le 22 septembre. Parmi les rendez-vous importants de cette nouvelle saison qui s'ouvrrira officiellement le 13 octobre avec le concert de Beatrice Rana, des fidèles (Martha Argerich, Khatia Buniatishvili) et de jeunes pianistes (Marie-Ange Nguci, Théo Fouchenneret).