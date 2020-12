Nicolas Bucher : "Notre but n'est pas la réouverture à tout prix mais d'être traité de manière juste"

Le Conseil d'Etat a tranché : les salles de spectacle resteront fermées jusqu'au 7 janvier au minimum. Plusieurs professionnels de la culture avaient en effet déposé un référé auprès de l'institution pour contester la décision du gouvernement de fermer les cinémas et les théâtres.

Lundi 21 décembre dernier, le Conseil d'Etat s'est penché sur le recours en référé-liberté déposé par plusieurs organisations professionnelles de la culture. Selon elle, la décision de fermer les musées, cinémas et salles de spectacle est une entrave importante à la liberté. Toutefois, la haute juridiction administrative a décidé de maintenir la fermeture des lieux culturels jusqu'au 7 janvier, comme l'avait préconisée le gouvernement.

Nicolas Bucher, président du syndicat Profedim et directeur du Centre de musique baroque de Versailles est déçu de cette décision : "Ce n'est pas la décision que nous attendions mais il faut en prendre acte". L'incompréhension est d'autant plus grande qu'un des arguments avancés par le Conseil d'Etat est que la situation risque d'être pire dans les 15 prochains jours.