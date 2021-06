Musiques en Fête donne le coup d'envoi de l'été

Diffusée en direct à 21h05 sur France 3 et sur France Musique ce vendredi 18 juin depuis les Chorégies d'Orange, la 10e édition de l'émission Musiques en Fête est présentée par Cyril Féraud et Judith Chaine. Au programme : un casting exceptionnel et varié !

