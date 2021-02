Marie-Laure Garnier sacrée Révélation artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique

C'est une consécration pour la soprano Marie-Laure Garnier ! La jeune chanteuse a reçu la prestigieuse Victoire de la Révélation artiste lyrique de l'année. Une victoire qu'elle dédie à tous les chanteurs en herbe des Outre-mer.

"Venant de Guyane à 14 ans, je n'imaginais pas être là ici ce soir". C’est avec ces mots que la soprano a commencé son discours lorsqu’elle a été couronnée Révélation lyrique de l'année lors de la 28e édition des Victoires de la musique classique, qui s’est déroulée le 24 février dernier à l’Auditorium de Lyon.

Quelques heures à peine, après avoir reçu son prix, Marie-Laure Garnier revenait sur cette grande soirée au micro de Jean-Baptiste Urbain : "J'étais très émue ! Cette victoire est un réel encouragement. J’ai la sensation que mon travail que j’ai accompli est reconnu. Ça m’encourage à continuer à travailler".

Lors de la cérémonie, la chanteuse a tenu à dédier ce prix aux chanteurs en herbe des Outre-mer. Marie-Laure Garnier a rappelé la situation précaire dans les territoires ultramarins. En effet, il n’existe pas de conservatoire dans tous les départements : "J’envoie un message fort dans les politiques". La chanteuse raconte qu’elle a eu la chance de partir en métropole se former à la musique avec l’aide de ses parents. "Ce n’est pas toujours possible de le faire" déclare la soprano.

"La musique classique n'est pas réservée qu'au bourgeois"

Lors de sa venue dans La Matinale de France Musique en décembre dernier, Marie-Laure Garnier avait dénoncé la dictature du physique qui règne dans la musique classique. "Ma simple présence montre que dans ce domaine il y a de l’espoir. On dit que les femmes sont discriminées pour leur apparence physique ou leur couleur de peau mais avoir une femme pulpeuse et noire montre que c’est possible de dépasser tout ça" constate la chanteuse.

Résultats des Victoires de la musique classique 2021 :