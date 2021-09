Loto du Patrimoine : 118 lieux pourront être sauvés

La liste des lieux répartis dans toute la France qui auront la chance de bénéficier du Loto du Patrimoine vient d'être dévoilée par la Fondation du Patrimoine. Depuis 4 ans, cette initiative a permis de faire revivre plus de 600 lieux et monuments grâce à des aides financières significatives.

Julie Burgmeier, directrice de projets à la Fondation du patrimoine, revient sur sa double mission qui a pour objectif d'identifier le patrimoine en péril en France, et de trouver des moyens pour le financer. Grâce au Loto du Patrimoine et aux tickets à gratter, 72 millions d'euros ont ainsi pu être mobilisés en trois ans : "Cela permet à tous de participer et de contribuer à la sauvegarde du patrimoine, puisque toute personne qui joue peut à la fois gagner pour lui et faire gagner le patrimoine !"