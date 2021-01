Les salles de spectacle autorisées à rouvrir au Luxembourg

Les salles de spectacle sont autorisées à accueillir à nouveau du public à partir de ce lundi 11 janvier au Luxembourg. Le directeur des théâtres du Luxembourg, Tom Leick-Burns, nous explique comment ses équipes se préparent à cette réouverture.

Heureuse nouvelle pour le monde de la culture ! Nos voisins luxembourgeois ont reçu l'autorisation de rouvrir leurs salles de spectacles et cinémas. Le Premier ministre Xavier Bettel a annoncé cette mesure le 5 janvier dernier, prenant effet dès le lundi 11 janvier prochain. "Ca a été une vraie surprise, on ne s'y attendait pas", déclare Tom Leick-Burns, directeur des théâtres de la ville du Luxembourg. Pour permettre au public de revenir voir des spectacles, le couvre-feu a été reculé, passant de 21h à 23h.

Selon le directeur, les théâtres et cinémas ont pu rouvrir grâce à la discussion émanant de la commission des droits de l'Homme du grand-duché autour du droit fondamental de l'homme à avoir accès à la culture.

Les lieux culturels étaient fermés depuis le 26 novembre dernier. Les équipes du théâtres ont donc dû s'organiser rapidement pour offrir à leur public une nouvelle programmation. Le théâtre pourra rouvrir ses portes le vendredi 15 janvier avec une jauge maximale de 100 personnes.

Alors qu'aucun opéra en version scénique n'a pu être joué depuis mars dernier, le Luxembourg accueillera la production d'Aurélien Bory d'Orphée et Eurydice de Gluck avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon à partir du 23 février 2021.