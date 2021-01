Les cours en ligne "Art et Musique" de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais

Muriel Mignot, chargée de projets "Histoires d’art", nous éclaire sur la nouvelle série de cours en ligne proposée par le Grand Palais, mettant en lumière le lien étroit entre musique et peinture. Le premier cours autour des peintres musiciens aura lieu ce mercredi 13 janvier à 19h30.

La Réunion des musées nationaux et du Grand Palais propose des cours en ligne dans un cycle mêlant art et musique. L'objectif est de présenter l'art sous toutes ses formes et en particulier de comprendre la musique à travers le prisme de la peinture.

Le premier cours a lieu ce soir, le mercredi 13 janvier à 19h30, proposant une promenade musicale à travers les siècles. Puis, le second cours se déroulera le 3 février le temps d'un voyage musical à travers l'Europe. Enfin, le cours du 3 mars sera consacré à la découverte des salles de spectacle.