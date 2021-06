Décalage du couvre-feu et augmentation des jauges, la 3e phase du déconfinement est enclenchée dès ce 9 juin. Le TAP de Poitiers propose de nombreux concerts et spectacles gratuits pour fêter la réouverture de son Auditorium et de ses 3 salles de cinéma.

L'Auditorium du Théâtre Auditorium de Poitiers a rouvert ses portes le 2 juin dernier , © AFP / Alain Jocard