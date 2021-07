La grille d'été de France Musique : demandez le programme !

Pour cette dernière Matinale de la saison, petit point sur ce qui vous attend durant tout l'été sur France Musique. Stéphane Grant, délégué aux programmes et à l'antenne, nous explique les temps forts et événements marquants que l'on entendra sur la chaîne.

La grille estivale de France Musique revient du 5 juillet au 29 août prochain. Comme chaque été, la chaîne reprendra le chemin des festivals. Après un été 2020 marqué par la crise sanitaire, de nombreux festivals n’ont pas pu accueillir de public… Mais cette année, l’été sera éminemment musical ! Les micros de France Musique vous feront vivre les plus beaux moments du Festival d’Aix-en-Provence avec une semaine de direct tous les soirs du 5 au 11 juillet à 20h, sans compter le très attendu Samson et Dalila aux Chorégies d’Orange diffusé le 9 juillet.

Puis, c’est au Festival de Radio France Occitanie Montpellier, puis de Saintes de nous faire vivre leurs plus beaux concerts. Suivront le prestigieux festival de piano de La Roque d’Anthéron ainsi que le mythique festival de Jazz in Marciac et de Coutances.

Et toute l’activité des festivals sera relayée en semaine dans "Musique Matin" entre 7h30 et 9h, puis dans "L’Agenda de l’été" de 12h à 13.

A 18h, nous retrouverons également les tant désirés "Retour de plage" animés par Thierry Jousse puis Laurent Valéro.