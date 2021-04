La chaîne éphémère Culturebox continuera de diffuser la culture à la télévision jusqu'en août

Dédiée aux spectacles vivants depuis février dernier, la chaîne Culturebox n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'elle devait arrêter d'émettre à la fin du mois d'avril, elle est finalement prolongée jusqu'en août. Michel Field nous explique l'importance de cette chaîne pour le secteur culturel.

Annoncé le week-end dernier par le ministère de la culture, Culturebox continuera de diffuser documentaires, émissions, concerts et pièces de théâtre, jusqu'en août. "On a toujours dit que Culturebox était une chaîne éphémère et qu'elle s'arrêterait au moment de la réouverture des lieux culturels, mais cette réouverture tarde et risque d'être modulée d'un point de vue régional."

Alors qu'elle était sur le canal 19 en remplacement de France Ô, elle bifurquera sur le canal 14, anciennement France 4, au 1er mai. Avec cette prolongation d'été, les festivals n'échapperont pas à Culturebox "on essaiera de couvrir les festivals d'été autant qu'on le pourra."

A presque trois mois d’existence, pouvons-nous dresser un premier bilan ?

La première chose à se rappeler est la rapidité avec laquelle cette chaîne spécialisée dans la culture fut créée. "Le boulot a été phénoménal, notamment grâce à la mobilisation de toutFrance Télévisions. On a quand même monté cette chaîne en 15 jours !" Ensuite, il a fallu construire une grille de toute pièce, en puisant dans l'immense catalogue de France Télévisions avec la volonté d'être très visible et lisible, en prenant soin d'alterner théâtre, opéra, concerts, festivals et autres, en soirée. "L'émission quotidiennea également permis de jeter un coup de projecteur sur toute _la jeune scène_, ayant un déficit de notoriété."

A son lancement, Culturebox fut accueillie par les artistes et le public avec un enthousiasme inégalé. "L'impression d'être utile et d'être en soutien au secteur du spectacle vivant, pour que les artistes continuent à travailler et à transmettre leur art, c'est la mission duservice public!"

En termes d'audience, plusieurs millions de personnes regardent Culturebox par semaine : "La lisibilité de la grille a été apprécié des téléspectateurs car ils savent quoi trouver ou quoi chercher."