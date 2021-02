La 16e édition du Concours de musique de chambre de Lyon se déploie à l'international

Pandémie oblige, de nombreux musiciens n'ont pas pu venir en France pour participer au concours lyonnais. David Pastor, l'administrateur du concours, nous explique comment il a organisé cette édition particulière avec des candidats qui se trouvent aux quatre coins du globe.

Le Concours international de musique de chambre de Lyon n'a jamais aussi bien porté son nom. Sur les candidats sélectionnés en amont du concours, un tiers des candidats n'ont pas pu se présenter aux premières épreuves. En effet, les conditions sanitaires actuelles permettent difficilement de circuler entre différents pays et donc de se retrouver. Certains musiciens n'étudient pas dans les mêmes conservatoires et ne sont parfois pas dans les mêmes pays. Au total, 20 candidats ont réussi à surmonter ces difficultés et ont débuté les épreuves cette semaine.

Le concours a démarré mercredi 24 février et le premier tour s'achève aujourd’hui, vendredi 26 février. Cette année l'édition est consacrée au violon et piano. Pour David Pastor, l'administrateur du concours, il était primordial de maintenir cette édition : "Cela permet de dessiner un avenir possible pour tous ces jeunes. Un concours permet de se garder en forme et de se projeter dans l’avenir" constate l'organisateur.

Cette 16e édition aura donc lieu dans 5 pays différents. Le Concours a mis en place un dispositif technique impressionnant pour enregistrer les candidats sans qu'ils aient besoin de voyager. Aidé de Yamaha, ils ont équipé 5 studios de pianos et ont déployé des équipes audiovisuelles pour que les candidats s'enregistrent dans les mêmes conditions.

Les épreuves sont à voir sur la plateforme Classic@home