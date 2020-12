L'Amour de loin, un festival entièrement numérique

Du 4 au 16 décembre, le festival digital organisé par Les Forces Musicales dont Loïc Lachenal en est le président, permettra de profiter gratuitement depuis son canapé à des concerts et opéras en direct ou tout récemment enregistrés. De quoi patienter jusqu'à la réouverture des théâtres...

L'Amour de loin n'est pas seulement le nom d'un opéra de Kaija Saariaho, c'est également un festival organisé en seulement dix jours par les Forces Musicales, syndicat rassemblant 46 opéras et orchestres en France.

Du 4 au 16 décembre, ce festival propose la diffusion de concerts et d'opéras, parfois enregistrés quelques jours auparavant et d'autres diffusés en direct. Ces captations sont à voir sur le site des Forces Musicales mais également sur les réseaux sociaux des différentes structures musicales concernées.

Loïc Lachenal a souhaité "maintenir une activité artistique pour nourrir ce lien précieux qui nous unit avec le public". Cette initiative permet donc aux mélomanes de patienter jusqu'à la réouverture des salles de spectacles le 15 décembre prochain.