C'est la deuxième année consécutive que le danseur étoile José Martinez chorégraphie le prestigieux concert du Nouvel An à Vienne. Lui et les danseurs du ballet de l'Opéra de Vienne ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires, délaissant les chorégraphies de groupe pour des pas de deux.

L'ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, José Martinez, chorégraphie le concert du Nouvel An à Vienne avec l'Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Riccardo Muti, diffusé vendredi 1er janvier à 11h sur France Musique et sur France 2.

Les danseurs de l'Opéra d'Etat de Vienne sont sublimés par les costumes de Christian Lacroix et par les pas de José Martinez. Le chorégraphe a souhaité ne pas trop s'écarter de la ligne traditionnelle et l'esprit de ce concert annuel.

Toutefois avec la crise sanitaire, il a été obligé de revoir sa copie. Les danseurs ont été filmés à l'extérieur afin de respecter les mesures barrières. On les voit donc dans le jardin du Palais du Liechtenstein interpréter une valse. Selon le chorégraphe, "les danseurs ont un immense respect pour ces valses, ça fait véritablement partie de leur univers et de leur culture".

Il a également dû mettre davantage de pas de deux que prévu. Il y aura ainsi quatre duos qui se succéderont, facilitant ainsi le travail avec les danseurs tout en respectant les mesures sanitaires.