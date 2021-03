Jean-Philippe Thiellay : "Le CNM va aider 10 000 compositeurs et compenser leurs pertes de revenus"

Lors du conseil d'administration du 15 mars dernier, le Centre national de la musique a mis en place pour la toute première fois un programme d'aide directe aux auteurs et aux compositeurs.

On a voulu faire deux choses : compenser les pertes de revenus qui sont extrêmement importantes à cause du manque de concerts, et mettre en place un système de bourse aux auteurs et compositeurs d'un budget de 2 millions d'euros."