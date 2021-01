Jean-Noël Tronc souhaite "Reconstruire l'Europe par la culture"

Avec l'aide d'une étude publiée le 26 janvier dernier intitulée "Reconstruire l’Europe par la culture", le directeur général de la Sacem a demandé à la Commission Européenne d'obtenir une part du grand plan de relance européen et ainsi irriguer l'ensemble des industries culturelles et créatives.

L'étude publiée le mardi 26 janvier par le cabinet EY intitulée "La culture pour reconstruire l’Europe. L’économie culturelle et créative avant et après la crise de la COVID-19" a été commandé par le GESAC (le Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) dont Jean-Noël Tronc en est le président. Egalement, directeur général de La Sacem, Jean-Noël Tronc nous présente les grandes problématiques qui se dégagent de cette étude.