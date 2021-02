Ismaël Margain : "Avec la plateforme RecitHall, on touche d'autres publics"

Pour patienter jusqu'à la réouverture des salles de concerts, le pianiste Ismaël Margain a décidé de créer la plateforme "RecitHall", entièrement numérique, proposant des concerts à écouter en direct, permettant ainsi de consolider le lien entre les artistes et le public.

C'est durant le premier confinement, que les pianistes Ismaël Margain et Didier Nguyen ont eu l'idée de créer une nouvelle plateforme de streaming, proposant des concerts à voir en direct depuis chez soi. RecitHall a donc vu le jour en réponse à la crise sanitaire : "Lorsqu'on voyait que tous les concerts s'annulaient, j'ai voulu maintenir un lien entre les artistes et le public" se rappelle Ismaël Margain.

Entourés de deux autres amis musiciens, les deux pianistes ont pu rapidement proposer une offre de concerts diffusés en direct via cette nouvelle plateforme.

Sauf quelques exceptions, comme le "Concert de 12h30" en direct de la Salle Cortot à Paris, les concerts sont payants. Le prix du ticket est ainsi fixé par le producteur. C'était primordial pour Ismaël Margain de s'éloigner de l'offre gratuite proposée sur de nombreux sites internet : "L'important est de pouvoir rémunérer les musiciens et les producteurs qui doivent pouvoir vivre de leur métier avec ces concerts en ligne" déclare le jeune pianiste.

Les fondateurs de RecitHall ont également souhaité mettre en place une contribution libre pour certains concerts afin que chacun puisse quand même accéder aux concerts pour quelques euros en fonction de sa situation financière. Parallèlement, si certains internautes le souhaitent, ils peuvent faire des plus gros dons pour soutenir les artistes et la filière musicale.

Lors de sa création, la plateforme avait un autre objectif impératif : proposer des concerts à voir en direct. C'était une condition sine qua non pour Ismaël Margain : "Le direct était important pour nous. Nous voulions reproduire l'expérience du concert".

Enfin, le pianiste souhaite que sa plateforme continue de se développer, même après la crise sanitaire : "Avec RecitHall, on touche d'autres publics, parfois plus jeune". Ismaël Margain se veut rassurant : "Les mélomanes continueront d'aller dans les salles de concerts lorsqu'ils en auront l'occasion". Selon lui, le streaming n'est pas l'ennemi du concert, mais devient une offre complémentaire : "L'objectif n'est pas de vider les salles de concerts mais bien de contribuer à les remplir".